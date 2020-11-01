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YOGA108 – ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ ДЛЯ IOS И ANDROID

ТРИ СТУПЕНИ ОСОЗНАННОСТИ
КУРС ДЛЯ ТЕХ,
КТО ИЩЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
ВСТАТЬ НА ПУТЬ ОСОЗНАННОСТИ И РЕШИМОСТЬ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ
Приобрести
СТРУКТУРА КУРСА
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА СТРАНИЦЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ МОЕМУ АВТОРСКОМУ КУРСУ
ПО ЙОГЕ, МЕДИТАЦИЯМ
И ДУХОВНЫМ ПРАКТИКАМ
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА СТРАНИЦЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ МОЕМУ
АВТОРСКОМУ КУРСУ
ОБ АВТОРЕ
Если вы попали сюда, то наверняка ощущаете потребность менять свою жизнь, но пока, вероятно, не знаете, с чего начать.
Я уже побывала на вашем месте и теперь –
как никто другой – понимаю все ваши сомнения.
МОЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ - ОРГАНИЗАЦИЯ 108 СОЗДАН С ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ ДРУГИМ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ
ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ 108
Если вы попали сюда, то наверняка ощущаете потребность менять свою жизнь, но пока, вероятно, не знаете, с чего начать.
Я уже побывала на вашем месте и теперь – как никто другой – понимаю все ваши сомнения.
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 ЛЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УГЛУБЛЯЮ ПРАКТИКУ И ЗНАНИЯ В СФЕРЕ ФИЛОСОФИИ ЙОГИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ЙОГИ (YOGA ALLIANCE)
ОБУЧАЛАСЬ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ
В НЕПАЛЕ И ИНДИИ
ПЕРЕНИМАЛА ОПЫТ У КОРОЛЕВЫ ЙОГИ
РОХИНИ ШАКТИ
ПЕРЕНИМАЛА
ОПЫТ
У КОРОЛЕВЫ ЙОГИ РОХИНИ ШАКТИ
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 6 ЛЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УГЛУБЛЯЮ ПРАКТИКУ И ЗНАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЛОСОФИИ ЙОГИ
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УГЛУБЛЯЮ
ПРАКТИКУ И ЗНАНИЯ В СФЕРЕ ФИЛОСОФИИ ЙОГИ
ОБУЧАЛАСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ
В НЕПАЛЕ И ИНДИИ
ОБУЧАЛАСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ
В НЕПАЛЕ И ИНДИИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЙОГИ (YOGA ALLIANCE)
О КУРСЕ
ВАМ СЛОЖНО СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
-
ХОТИТЕ СТАТЬ УВЕРЕННЕЙ В СВОИХ СИЛАХ?
-
НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ И БЫТЬ
ТВОРЦОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ?
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА" ХОТЯ БЫ НА ОДИН ВОПРОС, ТО МОЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС
Я долго не могла найти для себя удобное приложение для занятий йогой, в котором была бы структурировано изложена полноценная и достоверная информация об этом учении. Поэтому я создавала приложение на Айфон и Андроид, опираясь на свои личные высокие требования.


.
В ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ YOGA 108 ПРОГРАММА "ТРИ СТУПЕНИ ОСОЗНАННОСТИ" ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ ДОМА - ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПУТЬ К ХРАМУ ВАШЕЙ ДУШИ, ПО КОТОРОМУ
ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ ВМЕСТЕ СО МНОЙ.
ВАМ СЛОЖНО СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ?
-
ХОТИТЕ СТАТЬ УВЕРЕННЕЙ В СВОИХ СИЛАХ?
-
НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ И БЫТЬ
ТВОРЦОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ?
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ "ДА" ХОТЯ БЫ НА ОДИН ВОПРОС, ТО МОЙ КУРС ДЛЯ ВАС
Я долго не могла найти для себя
удобное приложение, в котором была бы структурировано изложена полноценная
и достоверная информация о Йоге. Поэтому я создавала приложение, опираясь на свои личные высокие требования
В ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ YOGA108
КУРС "ТРИ СТУПЕНИ ОСОЗНАННОСТИ" -
ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПУТЬ К ХРАМУ ВАШЕЙ ДУШИ, ПО КОТОРОМУ ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ ВМЕСТЕ СО МНОЙ.
В ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ YOGA 108 КУРС "ТРИ СТУПЕНИ ОСОЗНАННОСТИ" - ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПУТЬ
К ХРАМУ ВАШЕЙ ДУШИ, ПО КОТОРОМУ ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ ВМЕСТЕ СО МНОЙ.
В ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
YOGA108 ПРОГРАММА
"ТРИ СТУПЕНИ ОСОЗНАННОСТИ" - ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПУТЬ К ХРАМУ ВАШЕЙ ДУШИ, ПО КОТОРОМУ
ВЫ БУДЕТЕ ИДТИ ВМЕСТЕ СО МНОЙ.
ВСЕ ТРИ СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ СОБРАНЫ В УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НА ТЕЛЕФОН (ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ IPHONE iOS И ANDROID) И ПРАКТИКОВАТЬ ДОМА ИЛИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
ВСЕ ТРИ СТУПЕНИ КУРСА СОБРАНЫ
В УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,
КОТОРОЕ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НА ТЕЛЕФОН И ПРАКТИКОВАТЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
ВСЕ ТРИ СТУПЕНИ ПРОГРАММЫ СОБРАНЫ
В УДОБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,
КОТОРОЕ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ
НА ТЕЛЕФОН И ПРАКТИКОВАТЬ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
Первая ступень — Мост понимания
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
9 ПРАКТИК
Необходимый этап для того, чтобы изучить базовые структуры, вдохновиться на развитие и познакомиться с Азами практики
СТОИМОСТЬ:
3 890 РУБ.
Приобрести
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
Первая ступень
Мост понимания
Необходимый этап для того,
чтобы изучить базовые структуры, вдохновиться на развитие
и познакомиться с Азами практики
*доступ к практикам дается на 3 месяца с возможностью продления. Стоимость продления 399 руб./месяц
Вторая ступень — Тропа становления
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
18 ПРАКТИК
Путь, на котором мы будем закреплять полученные знания и углублять их, чтобы понять механизмы работы практики и ее влияния на Духовную личность
СТОИМОСТЬ:

5 990 РУБ.
Приобрести
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
Вторая ступень
Тропа становления
Путь, на котором мы будем закреплять полученные знания и углублять их, чтобы понять механизмы работы практики и ее влияния
на Духовную личность
*доступ к практикам дается на 3 месяца с возможностью продления. Стоимость продления 599 руб./месяц
Третья ступень — Портал осознания
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
9 ПРАКТИК
Здесь мы погрузимся в практику, устремляясь к самой вершине. Это будет начало увлекательного пути — старт вашего личного "марафона Осознанности"
СТОИМОСТЬ:

4 990 РУБ.
Приобрести
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
Третья ступень
Портал осознания
Здесь мы погрузимся в практику, устремляясь
к самой вершине. Это будет начало увлекательного пути — старт вашего личного "марафона Осознанности"
Здесь мы погрузимся в практику, устремляясь к самой вершине.
Это будет начало увлекательного пути — старт вашего личного "марафона Осознанности"
*доступ к практикам дается на 3 месяца с возможностью продления. Стоимость продления 499 руб./месяц
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
МОСТ ПОНИМАНИЯ
Приобрести
Эта ступень рассчитана на тех, кто еще не занимался практикой Йоги, но хочет начать изучать эту философию и видит в духовном развитии возможность личностного роста.

Здесь вы найдете базовую информацию из теории Йоги и практические рекомендации от меня, как внедрить Йогу в повседневность и сделать ее вашим образом жизни уже с первых занятий.

Длительность первого этапа курса – 9 занятий. Каждое из них посвящено определенной тематике. За это время мы изучим базовые аспекты теории Йоги и познакомимся с начальным уровнем практик: асан, медитаций, очищающих ритуалов и тд. Также вас ждут мои рекомендации и задания, которые помогут подкрепить теорию практикой.

Для более наглядного понимания техники выполнения асан, вы найдете инфографику с точной отстройкой асан в каждом занятии.

3 890 РУБ.
СТОИМОСТЬ:
восьмеричный путь Йоги, напутствие от меня. Медитация
Тема дня - 8 ступеней Патанджали
9 день
базовые принципы Йоги. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Философия Йоги
8 день
влияние скруток на тело, безопасное выполнение скруток. Разминка со скрутками, растяжка и медитация
Тема дня - Скрутки
7 день
статика в практике Йоги, полный контроль над физическим телом. Разминка, цикл Сурьи Намаскар
Тема дня - Статика
6 день
основы пранаямы, суть Йоги. Дыхание Капалабхати, цикл Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Дыхание
5 день
баланс энергии, как балансировать энергии на бытовом уровне, разминка. Растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Энергия в теле
4 день
что помогает получить максимум от курса, как правильно мотивировать себя. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Концентрация
3 день
теоретическая информация о растяжке в практиках, ежедневные ритуалы. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Растяжка в Йоге
2 день
общая информация о цикле, рекомендации дня – как подготовиться к практике. Разминка, цикл Сурьи Намаскар
Тема дня - Сурья Намаскар
1 день
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
ТРОПА СТАНОВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬ:
5 990 РУБ.
Приобрести
Эта ступень рассчитана на тех людей, которые уже соприкасались с философией Йоги, но хотят сделать практику более осознанной и систематизировать свои знания, применяя их в жизни. Здесь вы будете углубляться в основы теории Йоги и развивать свою практику, приближаясь к более сложным физическим и ментальным упражнениям.

Вторая ступень длится 18 занятий, каждое посвящено определенной теме. Вместе с теорией вы будете погружаться в осознанную практику и с каждым днем все лучше понимать себя, благодаря расширению кругозора и углублению понимания мироустройства.

Некоторые занятия будут сопровождаться особенными заданиями, а также моими рекомендациями на тему того, как повысить эффективность практики. Для более наглядного понимания техники выполнения асан, вы найдете инфографику с точной отстройкой асан.

напутствие, благодарность и ее сила. Разминка с акцентом на руки, практика Сурьи Намаскар, растяжка, бонусное задание
Тема дня - Закрепление пройденных тем
18 день
почему совершенствование практики требует постепенного ее углубления, как разумно подойти к выполнению сложных асан. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Сложные асаны
17 день
зачем задерживаться в асанах, что дает статичная задержка тела в определенном положении. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Статика
16 день
что значит «восьмеричный путь Йоги», как следовать этому пути, что мешает заниматься Йогой. Разминка, Сурья Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - 8 Ступеней Потанджали
15 день
чем скрутки отличаются от поворотов, как правильно выполнять скрутки. Разминка для корпуса, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Скрутки
14 день
что такое Карма и что значит «очищение» Кармы, как проработать свой кармический опыт. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Карма
13 день
информация о здоровье суставов, как не навредить себе во время практик, зачем делать суставную разминку и техника ее выполнения. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Суставы
12 день
базовая информация о принципах Ниямы, связь с Ямой и применение в жизни. Разминка с акцентом на руки, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Нияма
11 день
что такое принципы Ямы, зачем их соблюдать, как сделать Йогу образом жизни. Разминка и практика Сурьи Намаскар
Тема дня - Яма
10 день
свойства жизненной энергии, куда направлена энергия человека. Разминка, растяжка, медитация, бонусное задание
Тема дня - Энергия в теле
9 день
как концентрация влияет на практику Йоги, фокус внимания в теле. Разминка с акцентом на верхний пояс, практика Сурьи Намаскар и растяжка, бонусное задание
Тема дня - Концентрация
8 день
описание техники Наули, для чего выполнять эту практику, рекомендации по утренним ритуалам и их последовательности. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Наули
7 день
что такое Бандхи и как их используют во время практики, отслеживание внутреннего баланса энергии. Разминка, практика Сурьи Намаскар и растяжка
Тема дня - Бандхи
6 день
общая информация по теме медитации, что дает медитация, рекомендации по практике Сурьи Намаскар. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Медитация
5 день
краткое описание разных стилей йоги и объяснение их отличий, рекомендации утренних ритуалов. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Стили Йоги
4 день
описание правильной техники дыхания, рекомендации по дыхательным циклам во время практики. Техника дыхания Капалабхати, практика Сурьи Намаскар, медитация
Тема дня - Дыхание
3 день
информация о цикле Сурьи Намаскар, рекомендации к выполнению, отстройка асан из цикла. Разминка, цикл Сурьи Намаскар в классическом виде, медитация, бонусное задание
Тема дня - Сурья Намаскар
2 день
описание истории возникновения учения Йоги, его истоки и труды, на которые я опиралась во время обучения и создания курса. Разминка, практика Сурьи Намаскар
Тема дня - История Йоги
1 день
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
СТРУКТУРА СТУПЕНИ
ПОРТАЛ ОСОЗНАНИЯ
СТОИМОСТЬ:
4 990 РУБ.
Приобрести
Эта часть курса для тех, кто уже прошел первые две ступени. А также для тех, кто уже знаком с Йогой, но считает, что она еще не заняла должное место в его повседневности и хочет углубиться в нее еще больше.

Здесь вы найдете новые медитации, более длительные занятия и новые практики самопознания, которые помогут прийти к пониманию своего призвания и станут инструментом, который позволит развить свой потенциал и раскрыть все свои способности.

Эта ступень состоит из 9 занятий. Каждое занятие освещает определенную тему из области Йоги и самопознания. Некоторые из них дополнены моими инсайтами за годы изучения Йоги.

Для более наглядного понимания техники выполнения асан, вы найдете инфографику с точной отстройкой асан в каждом занятии.

напутствие, пожелания и благодарности. Разминка с акцентом на руки и верхний пояс, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Закрепление пройденных тем
9 день
куда мы растрачиваем энергию и как восстановить свой ресурс, отслеживание своего состояния во время разных ситуаций в течении дня. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Энергия
8 день
почему важно знать о своей Карме и что дает это знание, карма-йога и ее практика в современном мире. Разминка, Сурья Намаскар, растяжка, медитация
Тема дня - Карма
7 день
отслеживание своего дыхания и как это помогает концентрировать внимание, качество дыхания, техника йоговского дыхания и шаткармы для прочищения дыхательных путей. Разминка, Сурья Намаскар и медитация
Тема дня - Дыхание
6 день
эффективность Йога практики для современного человека, почему успешные люди практикуют Йогу и медитируют. Разминка, Сурья Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Йога в жизни
5 день
для чего мы концентрируем внимание и как это влияет на жизненную энергию, как научиться направлять внимание в одно русло. Разминка с акцентом на верхний пояс, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Концентрация
4 день
для чего мы медитируем, какой эффект можно получить, регулярно применяя медитацию в жизни, медитативная техника с фиксацией зрительного контакта. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация
Тема дня - Медитация
3 день
объяснение сути и цели практики Йоги, освещение темы просветления, возвращение к медитативному состоянию в повседневной жизни. Разминка с акцентом на руки, Сурья Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание
Тема дня - Смысл Йоги
2 день
общая информация о ступени и рекомендации как получить максимум от ее прохождения. Практика Сурьи Намаскар и растяжка
Тема дня - Введение
1 день
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
36 ПРАКТИК
Возможность постепенно погрузиться в осознанную практику Йоги, чтобы пройти по пути самоисследования, достичь гармонии и научиться наслаждаться жизнью во всей ее многогранности.
СТОИМОСТЬ
со скидкой
11 590 РУБ.
Приобрести
Все три ступени по специальной цене
Все три ступени
по специальной цене
Возможность постепенно погрузиться
в осознанную практику Йоги, чтобы пройти
по пути самоисследования, достичь гармонии
и научиться наслаждаться жизнью
во всей ее многогранности.
Возможность постепенно погрузиться
в осознанную практику Йоги,
чтобы пройти по пути самоисследования, достичь гармонии и научиться наслаждаться жизнью
во всей ее многогранности.
Возможность постепенно погрузиться в осознанную практику Йоги, чтобы пройти по пути самоисследования, достичь гармонии и научиться наслаждаться жизнью
во всей ее многогранности.
14 600 РУБ.
СТРУКТУРА ПРАКТИКИ
ОСНОВНОЕ ПО ТЕМЕ ДНЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДНЯ
РАЗМИНКА
ПРАКТИКА СУРЬИ НАМАСКАР
РАСТЯЖКА И МЕДИТАЦИЯ
* Некоторые дни дополнены бонусными заданиями, которые помогут внедрить практику в повседневность.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЙОГИ

ЧТО ВАМ ДАСТ ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА?
- Вы сможете комплексно проработать все аспекты личности, благодаря синергии теории,
практик и медитации

- Вы создадите и закрепите привычку заниматься самоисследованием, научитесь слушать и
слышать себя

- Вы повысите способность к концентрации
и восприятию информации

-Вы научитесь направлять свою энергию
в нужное русло и повысите свою эффективность

-Вы улучшите физическую форму подтяните свое тело, сделав его более гибким и пластичным

- Вы станете более осознанно проживать свою жизнь и научитесь получать удовольствие от нее
- Вы сможете комплексно проработать все аспекты личности, благодаря синергия теории, практик и медитации

- Вы создадите и закрепите привычку заниматься самоисследованием, научитесь слушать и слышать себя

- Вы повысите способность
к концентрации и восприятию информации

-Вы научитесь направлять
свою энергию в нужное русло
и повысите свою эффективность

-Вы улучшите физическую форму подтяните свое тело, сделав его
более гибким и пластичным

- Вы станете более осознанно проживать свою жизнь и научитесь получать удовольствие от нее
- Вы сможете комплексно проработать все аспекты личности, благодаря синергия теории, практик и медитации

- Вы создадите и закрепите привычку заниматься самоисследованием, научитесь слушать и слышать себя

- Вы повысите способность
к концентрации и восприятию информации

-Вы научитесь направлять свою энергию
в нужное русло и повысите
свою эффективность

-Вы улучшите физическую форму подтяните свое тело, сделав его более гибким
и пластичным

- Вы станете более осознанно проживать свою жизнь и научитесь получать удовольствие от нее
- Вы сможете комплексно проработать все аспекты личности, благодаря синергия теории, практик и медитации

- Вы создадите и закрепите привычку заниматься самоисследованием, научитесь слушать и слышать себя

- Вы повысите способность к концентрации
и восприятию информации

-Вы научитесь направлять свою энергию в нужное русло
и повысите свою эффективность

-Вы улучшите физическую форму подтяните свое тело,
сделав его более гибким и пластичным

- Вы станете более осознанно проживать свою жизнь
и научитесь получать удовольствие от нее
FAQ
В чем разница между ступенями?
Разница в глубине практик и в сложности информации. На третьей ступени действительно есть практики, которые можно применять только тем, кто уже прошел определенный путь к развитию своей Духовности. И поэтому я рекомендую покупать курс пакетом, чтобы плавно подготовить себя к тем новым впечатлениям и инсайтам, которые откроются вам в процессе прохождения.
Что мне понадобится для прохождения программы?
Для прохождения программы вам понадобиться вовлеченность и заинтересованность, а также будет нужен хороший Интернет, так как акцент в подаче практик сделан на видео формате.
Также, если вам нужны вспомогательные инструменты для Йоги, то вы можете использовать их. Хотя, если нет желания или возможности покупать специальный инвентарь, вы можете использовать подушки.
Рекомендую все же приобрести удобный коврик для практик, но это не является требованием.
Как найти время на себя? Получится ли у меня заниматься по курсу?
Единственный совет, который я считаю уместным в данном случае – полюбите себя. Тогда время потраченное с пользой для себя будет вашим любимым временем. Каждый может заниматься по программе, если у него нет медицинских противопоказаний к занятиям хатха-йогой. Главное, безусловное желание. Волю и силу духа мы с вами будем воспитывать в процессе, поэтому главное – начните!
Как лучше питаться во время прохождения программы?
Об этом и о том, какое питание я рекомендую для гармоничной жизни, вы узнаете во время прохождения программы. Но важно, чтобы вы понимали – только растительное питание позволяет достичь того уровня чистоты тонкого и физического тела, которое делает вас Человеком.
С какой периодичностью нужно делать практики?/Как часто нужно заниматься?
Я рекомендую практиковать ежедневно, потому что только регулярные практики дают максимум результата. Конечно, если в какой-то день вы не смогли попрактиковать, то ничего страшного не произойдет, но лучше все же выделить себе хотя бы 10 минут времени ежедневно. Это будет гарантией того, что вы получите максимум эффекта.
Сколько времени нужно на прохождение программы?
Программа состоит из трёх последовательных ступеней на 9, 18 и 9 занятий. Исходя из начального уровня подготовки, вы можете проходить ее в комфортном для вас темпе. Но я рекомендую уделить каждой ступени программы (при условии регулярнй практики) 1-2 месяца или даже больше. Таким образом вы точно сможете правильно усвоить информацию и создать хорошую базу для дальнейших практик.

И да, доступ к курсу открывается бессрочно!
Точно будет результат?
При условии, что вы следуете всем рекомендациям, которые я даю вам по ходу программы, придерживаетесь правил выполнения практик и регулярно занимаетесь, не жалея времени для себя, – Да!, результат обязательно будет. Вы станете более уравновешенным, научитесь фокусироваться на задачах и начнете замечать прелесть в каждом моменте.
Я уже пробовала, но бросала. Боюсь что снова брошу/будет скучно/сложно и тд.
Когда я только начинала свой путь, мне тоже было сложно. И несколько раз у меня возникало желание бросить, перестать заниматься… Но ради чего? Ради того, чтобы все осталось так, как было раньше, чтобы снова довольствоваться малым, когда хочешь гораздо больше? Это не мой метод, и, надеюсь, не ваш.
В программе я помогаю безболезненно пройти путь обретения и закрепления привычки работы над собой и воспитания силы характера и духа.
Магазин товаров для йоги
Я ВЕРЮ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ - ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОИМИ ЛИЧНЫМИ ИНСАЙТАМИ ЗА ГОДЫ ПРАКТИКИ Я ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛЮСЬ
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Я ВЕРЮ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ - ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
МОИМИ ЛИЧНЫМИ ИНСАЙТАМИ
ЗА ГОДЫ ПРАКТИКИ Я ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛЮСЬ С МОИМИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ТУТ
Я ВЕРЮ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ - ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОИМИ ЛИЧНЫМИ ИНСАЙТАМИ
ЗА ГОДЫ ПРАКТИКИ Я ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛЮСЬ
С МОИМИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ТУТ
* ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
И ПОЛУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОМОКОДЫ И СКИДКИ
НА ПРОДУКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 108
* ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОМОКОДЫ И СКИДКИ
НА ПРОДУКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 108
Я ВЕРЮ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ - ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОИМИ ЛИЧНЫМИ ИНСАЙТАМИ ЗА ГОДЫ ПРАКТИКИ
Я ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛЮСЬ С МОИМИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ТУТ
Я ВЕРЮ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ - ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
МОИМИ ЛИЧНЫМИ ИНСАЙТАМИ ЗА ГОДЫ ПРАКТИКИ Я ПЕРИОДИЧЕСКИ ДЕЛЮСЬ
С МОИМИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ТУТ
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