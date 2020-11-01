СТРУКТУРА СТУПЕНИ

ТРОПА СТАНОВЛЕНИЯ

СТОИМОСТЬ:

5 990 РУБ.

Эта ступень рассчитана на тех людей, которые уже соприкасались с философией Йоги, но хотят сделать практику более осознанной и систематизировать свои знания, применяя их в жизни. Здесь вы будете углубляться в основы теории Йоги и развивать свою практику, приближаясь к более сложным физическим и ментальным упражнениям.



Вторая ступень длится 18 занятий, каждое посвящено определенной теме. Вместе с теорией вы будете погружаться в осознанную практику и с каждым днем все лучше понимать себя, благодаря расширению кругозора и углублению понимания мироустройства.



Некоторые занятия будут сопровождаться особенными заданиями, а также моими рекомендациями на тему того, как повысить эффективность практики. Для более наглядного понимания техники выполнения асан, вы найдете инфографику с точной отстройкой асан.





напутствие, благодарность и ее сила. Разминка с акцентом на руки, практика Сурьи Намаскар, растяжка, бонусное задание

Тема дня - Закрепление пройденных тем

18 день

почему совершенствование практики требует постепенного ее углубления, как разумно подойти к выполнению сложных асан. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Сложные асаны

17 день

зачем задерживаться в асанах, что дает статичная задержка тела в определенном положении. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Статика

16 день

что значит «восьмеричный путь Йоги», как следовать этому пути, что мешает заниматься Йогой. Разминка, Сурья Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - 8 Ступеней Потанджали

15 день

чем скрутки отличаются от поворотов, как правильно выполнять скрутки. Разминка для корпуса, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Скрутки

14 день

что такое Карма и что значит «очищение» Кармы, как проработать свой кармический опыт. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание

Тема дня - Карма

13 день

информация о здоровье суставов, как не навредить себе во время практик, зачем делать суставную разминку и техника ее выполнения. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Суставы

12 день

базовая информация о принципах Ниямы, связь с Ямой и применение в жизни. Разминка с акцентом на руки, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание

Тема дня - Нияма

11 день

что такое принципы Ямы, зачем их соблюдать, как сделать Йогу образом жизни. Разминка и практика Сурьи Намаскар

Тема дня - Яма

10 день

свойства жизненной энергии, куда направлена энергия человека. Разминка, растяжка, медитация, бонусное задание

Тема дня - Энергия в теле

9 день

как концентрация влияет на практику Йоги, фокус внимания в теле. Разминка с акцентом на верхний пояс, практика Сурьи Намаскар и растяжка, бонусное задание

Тема дня - Концентрация

8 день

описание техники Наули, для чего выполнять эту практику, рекомендации по утренним ритуалам и их последовательности. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Наули

7 день

что такое Бандхи и как их используют во время практики, отслеживание внутреннего баланса энергии. Разминка, практика Сурьи Намаскар и растяжка

Тема дня - Бандхи

6 день

общая информация по теме медитации, что дает медитация, рекомендации по практике Сурьи Намаскар. Разминка, практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация, бонусное задание

Тема дня - Медитация

5 день

краткое описание разных стилей йоги и объяснение их отличий, рекомендации утренних ритуалов. Практика Сурьи Намаскар, растяжка и медитация

Тема дня - Стили Йоги

4 день

описание правильной техники дыхания, рекомендации по дыхательным циклам во время практики. Техника дыхания Капалабхати, практика Сурьи Намаскар, медитация

Тема дня - Дыхание

3 день

информация о цикле Сурьи Намаскар, рекомендации к выполнению, отстройка асан из цикла. Разминка, цикл Сурьи Намаскар в классическом виде, медитация, бонусное задание

Тема дня - Сурья Намаскар

2 день

описание истории возникновения учения Йоги, его истоки и труды, на которые я опиралась во время обучения и создания курса. Разминка, практика Сурьи Намаскар

Тема дня - История Йоги