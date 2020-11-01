Эта ступень рассчитана на тех людей, которые уже соприкасались с философией Йоги, но хотят сделать практику более осознанной и систематизировать свои знания, применяя их в жизни. Здесь вы будете углубляться в основы теории Йоги и развивать свою практику, приближаясь к более сложным физическим и ментальным упражнениям.
Вторая ступень длится 18 занятий, каждое посвящено определенной теме. Вместе с теорией вы будете погружаться в осознанную практику и с каждым днем все лучше понимать себя, благодаря расширению кругозора и углублению понимания мироустройства.
Некоторые занятия будут сопровождаться особенными заданиями, а также моими рекомендациями на тему того, как повысить эффективность практики. Для более наглядного понимания техники выполнения асан, вы найдете инфографику с точной отстройкой асан.
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Тема дня - 8 Ступеней Потанджали
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Тема дня - Сурья Намаскар
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